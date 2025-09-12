Никас Сафронов представил арт-объект на бульваре в Москве
Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов представил на бульваре в Москве арт-объект «Ты и есть искусство».
Работа выполнена в виде большого зеркального шара, украшенного картинами художника. Он установлен на платформе с инсталляционной схемой «Искусство – здесь», стилизованной под карту метро Москвы. Под каждой «веткой» нанесена надпись «Искусство здесь» на языках стран БРИКС и ШОС, что символизирует универсальность искусства и культурное сотрудничество между государствами.
Для гостей открыт интерактивный стенд с QR-кодом: загрузив фотографию с инсталляцией в чат-бот, можно принять участие в конкурсе. Победителей ждут подарки от Никаса Сафронова.
Ранее Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Никас Сафронов представил арт-объект на бульваре в Москве
- В МИД Польши заявили об отсутствии основания для разрыва дипотношений с Россией
- Маркетплейсы объяснили миллионные продажи запрещенных накладок на ремни
- Супержанр для зрителя: Войтинский объяснил интерес к сказкам в кино
- Генсек НАТО объявил о запуске операции «Восточный часовой»
- В Госдуме отвергли идею «пожизненного бана» лудоманов за проигрыш 100 тысяч рублей
- В «Росчайкофе» объяснили, почему просят Минпромторг об отсрочке маркировки
- Автоэксперт призвал простудившихся россиян отказаться от управления авто
- Проект «Обманутый Россиянин» внесли в список иноагентов
- Pink Floyd анонсировали юбилейное переиздание альбома «Wish You Were Here»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru