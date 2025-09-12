Никас Сафронов представил арт-объект на бульваре в Москве

Работа выполнена в виде большого зеркального шара, украшенного картинами художника. Он установлен на платформе с инсталляционной схемой «Искусство – здесь», стилизованной под карту метро Москвы. Под каждой «веткой» нанесена надпись «Искусство здесь» на языках стран БРИКС и ШОС, что символизирует универсальность искусства и культурное сотрудничество между государствами.



Для гостей открыт интерактивный стенд с QR-кодом: загрузив фотографию с инсталляцией в чат-бот, можно принять участие в конкурсе. Победителей ждут подарки от Никаса Сафронова.

Ранее Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.

