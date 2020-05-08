Адмирал назвал корабли НАТО в Баренцевом море угрозой для России

«Мы должны следить, потому что любое проявление военной силы у наших границ это всегда угроза безопасности Российской Федерации и мы должны соответствующие меры принимать по защите. Другое дело, что надводным силам НАТО, в том составе, в котором они там находятся, действительно, кроме как демонстрации силы, другую задачу не решить. У Северного флота достаточно своих сил и средств, чтобы при возникновении военного конфликта, противостоять подобным группировкам. Так что это просто демонстрация силы и единства НАТО. Они давно уже в Баренцевом море в таком составе не бывали. Это ожидаемые действия: сейчас в Баренцевом, а потом в Чёрном море и на Балтике. Им необходимо активизировать силы НАТО, чтобы оправдать средства, которые на него тратятся», - сообщил адмирал.

Позже стало известно, что северный флот уже приступил к слежению за корабельной ударной группой объединённых военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО в Баренцевом море.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 7.00 мск 4 мая с.г. в акваторию Баренцева моря», - сообщается на сайте Минобороны.

