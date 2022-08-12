«Летать будет не на чем»: Авиаконструктор указал на проблемы России с военными самолетами

12 августа – дата основания Военно-воздушных сил России. В 1912 году был издан приказ, который передал вопросы организации военного воздухоплавания отдельной части царской армии. По словам Лукашевича, для процветания ВВС России предстоит довести до ума начатое.

«В первую очередь я говорю об истребителе Су-57. Его нужно сделать полноценным боевым самолетом пятого поколения и, хотя бы 60-70 машин, которые были заказаны, поставить в войска. По нему есть вопросы, касающиеся заметности в радиолокационном диапазоне. Нужно создать и новый бомбардировщик, потому что Ту-160 больше теперь для парадов. Конечно, он уникальный, но не соответствует современным требованиям. Нужны и новые военно-транспортные самолеты, потому что Ан-124 «Руслан» уже исчерпывают свой летный ресурс, а модернизировать его достаточно сложно. Основной самолет, который у нас остался, Ил-76. Хорошая, неприхотливая, универсальная машина, но исчерпала себя. Ведь еще в СССР Ил-76 делали замену на Ан-70, но Союз развалилась и необходимость в нем отпала. Последняя разработка Ил-112, который должен был заменить Ан-24 и Ан-26, показала, что культура проектирования в значительной степени утеряна. Машина получилась очень тяжелой, и заказчик отказался. Ниша не занята, но и пока не столь критична, как с Ан-26, который вылетывает свой ресурс. Через года два летать будет не на чем», - сказал Лукашевич.