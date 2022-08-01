«Будут тормозить двигателем»: Пилотам рекомендовали реже использовать тормоз при посадке
Тормозить двигателем не возбраняется и на безопасность полета это не повлияет, сказал НСН авиаэксперт Виктор Горбачев.
Если пилотам будет спокойнее тормозить двигателем, то это не возбраняется, потому что на безопасность полета не оказывает влияние, заявил генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что российские авиакомпании порекомендовали пилотам реже использовать тормоз при посадке и рулении, чтобы уменьшить износ. В частности, указания дали S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Россия», «Победа». В «Аэрофлоте» пилотов попросили экономить тормоза устно.
«Может быть пилоты реверсом будут тормозить, хотя он используется при посадке, иначе снесет колодки при скорости посадки 250-300 километров. Колодками невозможно тормозить такую махину – их снесет. Если двигателем им будет более спокойно в этом отношении – это не возбраняется. На безопасность не влияет, это же на земле. Подобное существует и в автомобильном транспорте. Когда едешь, то можно притормаживать ножным тормозом, либо двигателем – сбросить газ. Это абсолютно нормальная вещь», - сказал Горбачев.
Авиаэксперт пояснил, что использование двигателя при посадке действительно может помочь снизить износ деталей самолета.
«При торможении двигателем будет дополнительный расход топлива, но оно наше, а колодки – не наши», - отметил Горбачев.
Ранее экс-пилот и президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов заявил, что Иран вряд ли поможет России в обслуживании авиалайнеров. По его словам, Тегеран не располагает передовыми технологиями в области обслуживания воздушных судов, о чём свидетельствуют эксплуатирующиеся в республике древние самолёты, «которые они каким-то образом чинят».
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