«Будут тормозить двигателем»: Пилотам рекомендовали реже использовать тормоз при посадке

Ранее стало известно, что российские авиакомпании порекомендовали пилотам реже использовать тормоз при посадке и рулении, чтобы уменьшить износ. В частности, указания дали S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Россия», «Победа». В «Аэрофлоте» пилотов попросили экономить тормоза устно.

«Может быть пилоты реверсом будут тормозить, хотя он используется при посадке, иначе снесет колодки при скорости посадки 250-300 километров. Колодками невозможно тормозить такую махину – их снесет. Если двигателем им будет более спокойно в этом отношении – это не возбраняется. На безопасность не влияет, это же на земле. Подобное существует и в автомобильном транспорте. Когда едешь, то можно притормаживать ножным тормозом, либо двигателем – сбросить газ. Это абсолютно нормальная вещь», - сказал Горбачев.