«Не сбивать!» В России есть, чем ответить на провокацию американского B-52H
Эксперты рассказали о возможной реакции РФ на полет самолета ВВС США у берегов Санкт-Петербурга.
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Соединенных Штатов 11 марта вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные сервиса Fligrhtradar24.
Самолет, способный нести ядерные ракеты, был замечен в районе острова Готланд в 200 километрах от Петербурга. После выхода на позицию он сделал резкий поворот и продолжил путь в сторону Литвы. Легендой учений является прорыв ПРО/ПВО Северо-Западного округа России и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктуре российских городов.
Как сообщил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак, перед тем, как нанести условный удар по Петербургу, B-52H провел маневры с польскими истребителями.
Российские военные готовились к прилету американского бомбардировщика B-52H. Они отслеживали полет, чтобы при необходимости отреагировать на действия иностранного бомбардировщика. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности. В случае чего готовы были незамедлительно среагировать», — сообщил собеседник издания.
Международный исследователь Георгий Рипер считает, что вероятнее всего американский самолет тренировался в использовании противокорабельных ракет.
«Тех, кто пишет "сбивать!" не слушайте. Он находился над территорией государств НАТО и не нарушал границ — сбивать нельзя, противодействовать РЭБ — тоже (это раскроет боевые частоты и тонкости работы РЭБ и ПВО). 200 км — это близко, также близко стратеги США подлетали только к Крыму», цитирует Pravda.ru. своего собеседника.
По его мнению, российской стороне есть, чем ответить на подобную демонстрацию. В числе военных мероприятий - отправка Ту-95МС или Ту-160М к границам США, Британии, Польши в нейтральном небе, отправка к берегам Соединенных Штатов кораблей с гиперзвуковыми «Цирконами», а также публикация данных о боевом дежурстве «Посейдонов». Он также назвал подобные учения «рутиной».
Военный эксперт Виктор Литовкин согласился с коллегой. Он также считает, полет американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress – это демонстративное давление США на Россию. Такое мнение он выразил в беседе с «ЛенТВ24».
«Американцы используют его для устрашения тех государств, тех правительств, которые не подчинятся США», - сказал Виктор Литовкин.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что использование бомбардировщика B-52H на военных учениях НАТО в Балтийском море повышает напряженность в Европе.
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