МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

В Следственном комитете сообщили, что в отношении Лесли возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к изнасилованию, а в отношении его последователей — по статье о насильственных действиях сексуального характера. По данным правоохранительных органов, блогер находится за пределами России.

Поводом для расследования стали появившиеся летом в соцсетях видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который, как утверждается, подстрекал последователей к провокационным и унижающим действиям в отношении женщин, передает «Радиоточка НСН».

