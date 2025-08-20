МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
Карточка блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) появилась в базе розыска МВД России. Ведомство указывает, что он разыскивается «по статье УК».
Тверской суд Москвы ранее зарегистрировал ходатайство следователя о его заочном аресте по делу о склонении к изнасилованию.
В Следственном комитете сообщили, что в отношении Лесли возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к изнасилованию, а в отношении его последователей — по статье о насильственных действиях сексуального характера. По данным правоохранительных органов, блогер находится за пределами России.
Поводом для расследования стали появившиеся летом в соцсетях видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который, как утверждается, подстрекал последователей к провокационным и унижающим действиям в отношении женщин, передает «Радиоточка НСН».
