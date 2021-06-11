Российское посольство обвинило НАТО в провокациях на военных учениях

В посольстве инцидент назвали «бряцанием оружия». Бомбардировщик B-52H может переносить на своем борту ядерные снаряды, пишет РЕН ТВ. Послы подчеркнули, что учения неблагоприятно сказываются на предстоящей встрече президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина, сообщил телеканал «360».

Ранее 10 июня начались крупные учения российского флота в Тихом океане. К тренировке были привлечены до 20 надводных кораблей, а также подлодки и суда обеспечения. Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на плановые учения в район боевой подготовки Северного флота.

