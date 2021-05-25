Бомбардировщик США пронес над Балтикой настоящие авиабомбы

Военные США опубликовали фотографии, на которых видно, что в бомбоотсек бомбардировщика в пятницу 21 мая на авиабазе Морон в Испании было уложено девять авиабомб. При этом, как передает агентство, боевой самолет может вместить 51 бомбу MK-82.

По данным ВВС, воздушное судно направлялось в район полигона в Латвии, где экипаж бомбардировщика провел тренировку с латвийскими авианаводчиками. Военные уточнили, что стратегические бомбардировочные миссии улучшают подготовку, которая нужна для оперативного ответа "на любой потенциальный кризис или вызов по всему миру".

