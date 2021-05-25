Бомбардировщик США пронес над Балтикой настоящие авиабомбы
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время полета над Балтикой на прошлой неделе нес настоящие авиационные бомбы MK-82. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС США.
В России заявили о необходимости введения жесткой ответственности у военных ради статуса сверхдержавы
Военные США опубликовали фотографии, на которых видно, что в бомбоотсек бомбардировщика в пятницу 21 мая на авиабазе Морон в Испании было уложено девять авиабомб. При этом, как передает агентство, боевой самолет может вместить 51 бомбу MK-82.
По данным ВВС, воздушное судно направлялось в район полигона в Латвии, где экипаж бомбардировщика провел тренировку с латвийскими авианаводчиками. Военные уточнили, что стратегические бомбардировочные миссии улучшают подготовку, которая нужна для оперативного ответа "на любой потенциальный кризис или вызов по всему миру".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Международная федерация хоккея осудила замену флага Белоруссии в Риге
- «Странная истерика»: Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
- Белый дом назвал темы встречи Путина и Байдена
- Представитель российского посольства встретился с арестованной в Белоруссии россиянкой
- МВД РФ исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
- В Белом доме заявили о подготовке санкций против Белоруссии
- Опубликовано видео с признанием арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги
- Великобритания запретила «Белавиа» летать через свое воздушное пространство
- В Госдуме предложили ежемесячно выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей
- «Белавиа» отменила рейсы на Украину до 31 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru