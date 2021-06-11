На саммите НАТО будет пересмотрена стратегия альянса
Саммит НАТО в Брюсселе 14 июня положит начало разработки новой стратегии альянса. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на материалы к встрече.
Отмечается, что нынешняя стратегическая концепция НАТО была согласована в 2010 году, но за последнее десятилетие мир сильно изменился.
В материалах сообщается, что будет учитываться военная и политическая адаптация альянса с 2014 года, чтобы наметить общий курс на будущее.
Также было сказано, что лидеры стран-участниц НАТО проводят саммит в решающий момент для союза и коллективной безопасности в целом.
В документах отдельно обозначены главные современные вызовы альянса: агрессивность России, терроризм, кибернападение, подъем Китая и изменение климата.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что использование бомбардировщика B-52H на военных учениях НАТО в Балтийском море повышает напряженность в Европе. Об этом сообщается в Twitter представительства.
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