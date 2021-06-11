На саммите НАТО будет пересмотрена стратегия альянса

Саммит НАТО в Брюсселе 14 июня положит начало разработки новой стратегии альянса. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на материалы к встрече.

Отмечается, что нынешняя стратегическая концепция НАТО была согласована в 2010 году, но за последнее десятилетие мир сильно изменился.

В материалах сообщается, что будет учитываться военная и политическая адаптация альянса с 2014 года, чтобы наметить общий курс на будущее.