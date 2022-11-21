«Не допустить в Крым»: Генерал заявил о возможности Киева прорвать оборону в Херсоне

Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, тогда Крым окажется в уязвимом положении, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Накануне депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил, что российские войска должны на всякий случай подготовиться к обороне Крыма. По словам парламентария, необходимо быть готовым «ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму».



«Безусловно, безопасность Крыма зависит от ситуации в Херсонской области, они граничат. Надо стоять насмерть на Херсонщине, не допускать к границам Крыма. Это единственный правильный выход. Мы тоже не собирались из самого Херсона уйти, а ушли, и Харьков не собирались оставлять, а пришлось. Я думаю, до этого не дойдет, но нужно быть готовым ко всему и по всем направлениям», - согласился Болдырев.