«Не допустить в Крым»: Генерал заявил о возможности Киева прорвать оборону в Херсоне

Владимир Болдырев заявил НСН, что Украина может бросить все силы на Херсонское направление, тогда в уязвимом положении окажется Крым. 

Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в Херсонской области, тогда Крым окажется в уязвимом положении, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Накануне депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил, что российские войска должны на всякий случай подготовиться к обороне Крыма. По словам парламентария, необходимо быть готовым «ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму».

«Безусловно, безопасность Крыма зависит от ситуации в Херсонской области, они граничат. Надо стоять насмерть на Херсонщине, не допускать к границам Крыма. Это единственный правильный выход. Мы тоже не собирались из самого Херсона уйти, а ушли, и Харьков не собирались оставлять, а пришлось. Я думаю, до этого не дойдет, но нужно быть готовым ко всему и по всем направлениям», - согласился Болдырев.

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По его словам, у Украины сейчас есть возможность бросить все силы на это направление и прорвать оборону в Херсонской области.

«Украине, чтобы прорвать оборону на Херсонщине, придется сосредоточить все основные силы на этом направлении, это не исключено. Для этого у них сил достаточно. Выиграть войну – нет, но выиграть сражение могут. Не бывает просто наземного наступления и отдельно пуск ракет. Если ведется наступательная операция, до этого должна быть проведена воздушная наступательная операция, удар авиации, которой, по сути, у Украины нет. После этого уже в бой идут общевойсковые части по земле», - рассказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что на территории Крыма построят фортификационные сооружения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов заседании оперативного штаба. Он отметил, что армия и правоохранительные структуры принимают достаточные меры для обеспечения безопасности граждан в Крыму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХерсонКрым
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