ПВО уничтожила 85 украинских дронов над территорией России

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 85 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Военные сбили 38 дронов в Воронежской области, 13 – в Крыму, 11 – в Белгородской области, десять – в Саратовской. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской, два – над Пензенской.

Ранее власти Волгоградской области заявили, что в рабочем поселке Елань из-за атаки дронов были повреждены частное домовладение и прилегающие хозяйственные постройки, пишет Ura.ru.

