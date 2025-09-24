«Орешник» или «Искандеры»: Чем ответит Россия на атаку Новороссийска
Стратегические объекты Украины пылали в огне после предыдущих ударов возмездия, при этом решение по «Орешнику» будет приниматься верховным главнокомандующим, сказал в эфире НСН Айтеч Бижев.
Россия не простит Украине атаку Новороссийска, при этом вопрос о мощи ответного удара будет решаться высшим военным командованием страны, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Украинские дроны 24 сентября атаковали Новороссийск и Туапсе. По последним данным, пострадали 16 человек, при этом в Новороссийске два человека погибли. Бижев рассказал о возможном ответе Москвы.
«Гибель людей – это очень прискорбно. Еще ни разу не было, чтобы наше военно-политическое руководство прощало такие вызовы. Вчера и позавчера многие стратегические объекты на Украине были в огне, крупные удары были нанесены всеми имеющимися высокоточными средствами: и авиацией, и "Искандерами" и "Калибрами" - и по Одессе, и по всем тыловым районам. Что касается возможного применения "Орешника", решения по таким высокоточным и мощным средствам поражения принимаются на уровне начальника генерального штаба или верховного командующего», - отметил генерал.
По его мнению, система ПВО Новороссийска свою задачу выполнила, поскольку «могло быть гораздо хуже».
«В мире нет такой системы противовоздушной обороны, чтобы было уничтожено 100% целей, этого достигнуть невозможно. Коэффициент оценки противовоздушной обороны определяется соотношением атакующих и уничтоженных средств. Если 70% уничтожено - оценка удовлетворительная, от 80 до 85% - оценка хорошо, от 85 до 95% - отлично. Если говорить о сегодняшнем налете, то противовоздушная оборона свою задачу выполнила с минимальными потерями, могло быть гораздо хуже», - заключил собеседник НСН.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Новороссийск подвергся «чудовищной атаке» со стороны киевского режима. Беспилотники ударили по центру города в районе гостиницы «Новороссийск» в разгар рабочего дня, отмечает «Радиоточка НСН».
