Россия не простит Украине атаку Новороссийска, при этом вопрос о мощи ответного удара будет решаться высшим военным командованием страны, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Украинские дроны 24 сентября атаковали Новороссийск и Туапсе. По последним данным, пострадали 16 человек, при этом в Новороссийске два человека погибли. Бижев рассказал о возможном ответе Москвы.