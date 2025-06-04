Производство зенитно-ракетных систем (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) является очень дорогим и сложным, а у стран Европы нет таких технологий, чтобы создать их самостоятельно. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с НСН.

НАТО призвало своих европейских членов увеличить наземные системы ПВО в пять раз. Альянс хочет расширить воздушную оборону, так как за последние 30 лет число ЗРК на континенте сократилось из-за пристального внимания оборонного союза к Ближнему Востоку и Северной Африке, утверждает издание Bloomberg. Тем не менее, эксперт усомнился, что эта идея может стать реальностью.