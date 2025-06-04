Аналитик не поверил, что Европа создаст свою систему ПВО
Европейские страны могут только «распилить деньги» на дорогостоящем проекте, но не улучшить свои системы ПВО, рассказал НСН Александр Михайлов.
Производство зенитно-ракетных систем (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) является очень дорогим и сложным, а у стран Европы нет таких технологий, чтобы создать их самостоятельно. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с НСН.
НАТО призвало своих европейских членов увеличить наземные системы ПВО в пять раз. Альянс хочет расширить воздушную оборону, так как за последние 30 лет число ЗРК на континенте сократилось из-за пристального внимания оборонного союза к Ближнему Востоку и Северной Африке, утверждает издание Bloomberg. Тем не менее, эксперт усомнился, что эта идея может стать реальностью.
«Европейцы попытаются создать собственную систему большой дальности, но на это уйдут сотни миллиардов евро и ждать придется не меньше десятилетия. Это высокие технологии, а не штамповка каких-то кирпичей, тут речь идет о ракетах, радарах и так далее, поэтому ничего они не сделают. Будут попытки, они могут потратить большие деньги, их распилят, лоббисты получат откаты, все будут удовлетворены, но зенитно-ракетных комплексов и систем, которые смогут перехватывать российские ракеты, у Европы не появятся. Это просто невозможно, то есть, это реально сделать либо через много лет, либо потратив на это огромные финансовые ресурсы, но для этого нужно опустошить арсеналы США и Израиля. Я не верю в то, что ЕС удастся это сделать, потому что Израиль нуждается в комплексах большой дальности — у него своя война, хотя и вялотекущая, но идет постоянно. Америке еще предстоит затяжной конфликт в азиатско-тихоокеанском регионе, и она не захочет отдавать последние свои комплексы европейцам даже за миллиарды», — отметил он.
Михайлов добавил, что на данный момент ни одна система ЗРК в Европе не остановит российские ракеты.
«Страны Европы довольно бессистемно создавали свою противовоздушную оборону, этот подход можно назвать сборной солянкой. Различные государства и производители зенитно-ракетных комплексов и систем пытались смешивать их между собой и создавать конструкции, которые испытывались на практике во время учений и маневров НАТО. На вооружении многих стран ЕС еще стоят устаревшие ЗРК, производства времен Холодной войны. Они сохранили, скажем так, допотопные средства ПВО, но есть и более современная линейка, например модернизированные немецкие системы, которые используют ракеты IRIS-T, их можно даже сравнить с нашим комплексом “Тор-М2”. Но дальность ее поражения всего лишь 20-25 км, а ряд ограничений не позволяют им перехватить наше гиперзвуковое оружие — они не рассчитаны на такое», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Михайлов рассказал НСН, чем Россия может ответить на немецкие ракеты «Таурус», способные долететь до Москвы.
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