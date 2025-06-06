Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея

Хоккеистов Павла Дацюка и Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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В организации отметили, что уникальная игровая мудрость Дацюка «позволила нашей сборной добиваться величайших успехов».

«Морозов — лидер и ключевой игрок, внёсший огромный вклад в международные победы российского хоккея», - добавили в ФХР.

Ранее Дацюка включили в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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