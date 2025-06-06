Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея
6 июня 202517:52
Хоккеистов Павла Дацюка и Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В организации отметили, что уникальная игровая мудрость Дацюка «позволила нашей сборной добиваться величайших успехов».
«Морозов — лидер и ключевой игрок, внёсший огромный вклад в международные победы российского хоккея», - добавили в ФХР.
Ранее Дацюка включили в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru