Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире

На заседании по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что они «превосходят иностранные аналоги», поэтому «иностранцы часто их и копируют».

«Чтобы нарастить объём и качество работ в области беспилотников, реализуется специальный нацпроект», - добавил глава государства.

Ранее у российских войск в зоне специальной военной операции впервые появились беспилотники с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

