Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире

Российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На заседании по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что они «превосходят иностранные аналоги», поэтому «иностранцы часто их и копируют».

«Чтобы нарастить объём и качество работ в области беспилотников, реализуется специальный нацпроект», - добавил глава государства.

Ранее у российских войск в зоне специальной военной операции впервые появились беспилотники с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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