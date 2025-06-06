Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире
Российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что они «превосходят иностранные аналоги», поэтому «иностранцы часто их и копируют».
«Чтобы нарастить объём и качество работ в области беспилотников, реализуется специальный нацпроект», - добавил глава государства.
Ранее у российских войск в зоне специальной военной операции впервые появились беспилотники с искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире
- Скляр: Сооснователь «Аквариума» Гуницкий прожил хорошую жизнь
- Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
- Россиянам назвали симптомы болезни Паркинсона
- Шевчук назвал скончавшегося сооснователя «Аквариума» Гуницкого «историей»
- МО РФ: Силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов
- Шаман споет на «Интервидении» песню Фадеева
- Климатолог Марков заявил, что июнь станет самым экстремальным месяцем 2025 года
- Гросси назвал условия для перезапуска ЗАЭС
- «Группа Вагнера» объявила об уходе из Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru