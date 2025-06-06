Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
6 июня 202516:33
Центробанк РФ будет снижать ключевую ставку только в случае дальнейшего замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она указала, что в настоящее время подход к снижению ставки «требует большой осторожности».
«Если же инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнёт расти, не исключено повышение ключевой ставки», - заключила Набиуллина.
Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru