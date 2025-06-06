Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки

Центробанк РФ будет снижать ключевую ставку только в случае дальнейшего замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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В ходе пресс-конференции она указала, что в настоящее время подход к снижению ставки «требует большой осторожности».

«Если же инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнёт расти, не исключено повышение ключевой ставки», - заключила Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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