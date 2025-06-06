Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки

В ходе пресс-конференции она указала, что в настоящее время подход к снижению ставки «требует большой осторожности».

«Если же инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнёт расти, не исключено повышение ключевой ставки», - заключила Набиуллина.

Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

