Политика Андрея Пивоварова признали иноагентом
Минюст РФ признал политика Андрея Пивоварова иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что статус иноагента был присвоен ему в связи с тем, что он участвовал в деятельности нежелательных в РФ организаций, критиковал проведение спецоперации на Украине, распространял фейки о политике и действиях российских властей.
Также в список иноагентов попал бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев (Калганов). Он также участвовал в деятельности нежелательных в РФ организаций и распространял фейки, осуществлял пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено).
Кроме того, иноагентами были признаны юристы Денис Шедов, Наталия Секретарева и Виолетта Фицнер, правозащитники Руслан Кутаев и Олег Козловский, а также исполнительный директор Международного общества «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом и ликвидировано) Елена Жемкова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что народную артистку СССР Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом из-за того, что у неё остались связи с некоторыми чиновниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru