Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников

Атаковавший Москву беспилотник был уничтожен средствами ПВО. Об этом в 17:48 мск 6 июня в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Через несколько минут градоначальник сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших на Московский регион.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал мэр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июня средства ПВО нейтрализовали 174 беспилотника ВСУ над российской территорией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияСергей СобянинБеспилотникиМосква

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