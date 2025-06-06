Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников

Через несколько минут градоначальник сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших на Московский регион.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал мэр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июня средства ПВО нейтрализовали 174 беспилотника ВСУ над российской территорией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».