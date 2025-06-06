Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников
6 июня 202518:00
Атаковавший Москву беспилотник был уничтожен средствами ПВО. Об этом в 17:48 мск 6 июня в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Через несколько минут градоначальник сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших на Московский регион.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал мэр.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 июня средства ПВО нейтрализовали 174 беспилотника ВСУ над российской территорией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников
- Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея
- Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области
- Путин: Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума
- Политика Андрея Пивоварова признали иноагентом
- Путин: Российские беспилотные системы являются самыми передовыми в мире
- Скляр: Сооснователь «Аквариума» Гуницкий прожил хорошую жизнь
- Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки
- Россиянам назвали симптомы болезни Паркинсона
- Шевчук назвал скончавшегося сооснователя «Аквариума» Гуницкого «историей»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru