Индия высоко оценила мощь российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном

Он подчеркнул, что российские разработки позволили обеспечить надежный тыл, пока вооруженные силы страны разбирались с террористической угрозой. Моди добавил, что доступ к передовым технологиям делает невозможным для Пакистана противостоять индийской армии.

Осенью 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку новых систем ПВО. Пять установок обошлись Нью-Дели почти в $6 млрд. Три из них были развернуты в приграничном регионе Джамму и Кашмир и рядом с китайским регионом Ладакх.

Ранее Индия применила С-400 для противовоздушной обороны в конфликте с Пакистаном, напоминает НСН.

