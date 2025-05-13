Индия высоко оценила мощь российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
Российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские разработки позволили обеспечить надежный тыл, пока вооруженные силы страны разбирались с террористической угрозой. Моди добавил, что доступ к передовым технологиям делает невозможным для Пакистана противостоять индийской армии.
Осенью 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку новых систем ПВО. Пять установок обошлись Нью-Дели почти в $6 млрд. Три из них были развернуты в приграничном регионе Джамму и Кашмир и рядом с китайским регионом Ладакх.
Ранее Индия применила С-400 для противовоздушной обороны в конфликте с Пакистаном, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru