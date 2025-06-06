Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Террористический акт был пресечён на военном объекте в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что сотрудники ведомства выявили злоумышленника, готовившего теракт с применением беспилотников. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, однако в итоге был нейтрализован.

«Взрывотехники обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
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