Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области
Террористический акт был пресечён на военном объекте в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что сотрудники ведомства выявили злоумышленника, готовившего теракт с применением беспилотников. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, однако в итоге был нейтрализован.
«Взрывотехники обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru