Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Отмечается, что сотрудники ведомства выявили злоумышленника, готовившего теракт с применением беспилотников. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, однако в итоге был нейтрализован.

«Взрывотехники обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».