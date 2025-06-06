Скляр: Сооснователь «Аквариума» Гуницкий прожил хорошую жизнь

Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий прожил «хорошую и достаточно длинную жизнь». Об этом в беседе NEWS.ru заявил лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр.

Шевчук назвал скончавшегося сооснователя «Аквариума» Гуницкого «историей»

Также музыкант выразил надежду, что Гуницкому удалось при жизни сделать всё необходимое.

«Дай бог, что он по итогам этой жизни всё успел сделать, что необходимо перед небом», — сказал он.

Поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер 5 июня 2025 года в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СмертьМузыкаМузыкантыАквариум

Горячие новости

Все новости

партнеры