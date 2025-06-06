Скляр: Сооснователь «Аквариума» Гуницкий прожил хорошую жизнь
6 июня 202516:35
Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий прожил «хорошую и достаточно длинную жизнь». Об этом в беседе NEWS.ru заявил лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр.
Также музыкант выразил надежду, что Гуницкому удалось при жизни сделать всё необходимое.
«Дай бог, что он по итогам этой жизни всё успел сделать, что необходимо перед небом», — сказал он.
Поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер 5 июня 2025 года в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru