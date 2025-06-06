Скляр: Сооснователь «Аквариума» Гуницкий прожил хорошую жизнь

Также музыкант выразил надежду, что Гуницкому удалось при жизни сделать всё необходимое.

«Дай бог, что он по итогам этой жизни всё успел сделать, что необходимо перед небом», — сказал он.

Поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер 5 июня 2025 года в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

