Шевчук назвал скончавшегося сооснователя «Аквариума» Гуницкого «историей»

По его словам, Гуницкий был прекрасным поэтом-авангардистом, много работал на радио, где продвигал современную музыку, а также помогал многим музыкантам.

«Гуницкий — это история... Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — сказал музыкант.

Поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер 5 июня 2025 года в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает RT.

