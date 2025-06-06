Шевчук назвал скончавшегося сооснователя «Аквариума» Гуницкого «историей»
Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий оказал большое влияние на творчество многих групп Ленинградского рок-клуба. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.
По его словам, Гуницкий был прекрасным поэтом-авангардистом, много работал на радио, где продвигал современную музыку, а также помогал многим музыкантам.
«Гуницкий — это история... Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — сказал музыкант.
Поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер 5 июня 2025 года в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает RT.
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