Россиянам назвали симптомы болезни Паркинсона

По его словам, до клинических симптомов о недуге могут свидетельствовать нарушение сна и обоняния, а усилить его развитие могут стресс, перегрузки и «наследственные генетические полиморфизмы».

Также врач отметил, что болезнь Паркинсона чаще всего развивается после 50 лет, однако не исключены и более ранние случаи.

«В каждом индивидуальном случае надо смотреть на форму заболевания, на клинические проявления и делать прогнозы», - заключил Новоселов.

Ранее 65-летний фронтмен норвежской группы A-ha Мортен Харкет признался, что у него диагностировали болезнь Паркинсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

