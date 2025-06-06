Россиянам назвали симптомы болезни Паркинсона
Ранними проявлениями болезни Паркинсона могут быть тремор и ригидность. Об этом сайту aif.ru заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
По его словам, до клинических симптомов о недуге могут свидетельствовать нарушение сна и обоняния, а усилить его развитие могут стресс, перегрузки и «наследственные генетические полиморфизмы».
Также врач отметил, что болезнь Паркинсона чаще всего развивается после 50 лет, однако не исключены и более ранние случаи.
«В каждом индивидуальном случае надо смотреть на форму заболевания, на клинические проявления и делать прогнозы», - заключил Новоселов.
Ранее 65-летний фронтмен норвежской группы A-ha Мортен Харкет признался, что у него диагностировали болезнь Паркинсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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