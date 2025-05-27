«Эта цель сверхзвуковая, они маневрирующие, эти ракеты могут менять траекторию полета, обходить зоны ПВО и ПРО. По Taurus будут работать наши зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2» и «Бук-М3», а также С-300, С-350 и С-400. Для поражения таких целей они и создавались, они у нас лучшие в мире. Ни одно государство не создает комплексы, которые превосходят российские. Американцы и израильтяне только приближаются к нам, обогнать не могут. Ничего сверхъестественного в этих ракетах нет, они просто более дальнобойные, чем британские Storm Shadow. Более дальнобойные ракеты на более 300 километров пока никто поставлять не стал. Все понимают, что Россия ответит и мало не покажется никому. 90% комментаторов в соцсетях Мерца просят его не втягивать Германию в войну. Конечно, люди понимают, что Германии воевать с Россией бессмысленно», - отметил он.

При этом, по его словам, при крупной атаке ракеты могут долететь до Москвы, поэтому Германия должна осознавать для себя все риски такого решения.

«Но мы понимаем, что при крупной атаке все Taurus сбить не получится, один или два могут долететь до Москвы и Подмосковья. Они могут причинить большой вред, потому что несут тяжелую боевую часть. Это сопоставимо с крупными авиационными бомбами – до 500 кг можно наращивать взрывчатые вещества. Такими ракетами можно сносить целые здания. Поэтому Германия должна подумать, к чему это может привести», - подытожил собеседник НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение западных стран снять ограничение по дальности с передаваемого Украине оружия. В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил, что такие решения, если они действительно были приняты, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование», передает «Радиоточка НСН».

