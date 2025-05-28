Украина и Германия заключили контракт на производство систем ПВО IRIS-T

Украина заключила контракт с немецкой компанией Diehl Defence на поставку систем противовоздушной обороны IRIS-T и ракет к ним. Объем соглашения составляет 2,2 миллиарда евро. О подписании договора сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене запрета на передачу Украине дальнобойного вооружения. Под ограничение ранее попадали, в частности, крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150 с радиусом действия до 500 км. В Москве решение Берлина сочли шагом, способствующим эскалации конфликта.

СМИ: Мерц не будет обсуждать в Берлине поставки Украине ракет Taurus

Издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщало, что немецкие власти рассматривают возможность содействия в разработке украинских крылатых ракет с дальностью до 2500 км.

При этом поставки Taurus, по данным газеты, по-прежнему не планируются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
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