Украина и Германия заключили контракт на производство систем ПВО IRIS-T

Издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщало, что немецкие власти рассматривают возможность содействия в разработке украинских крылатых ракет с дальностью до 2500 км.

При этом поставки Taurus, по данным газеты, по-прежнему не планируются, передает «Радиоточка НСН».

