Путин: Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума
Младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании по стратегическому развитию и нацпроектам он отметил, что это свидетельствует об эффективности системы защиты здоровья новорождённых в стране.
«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорождённых», - подчеркнул глава государства.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России смертность от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru