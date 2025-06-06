Путин: Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума

На заседании по стратегическому развитию и нацпроектам он отметил, что это свидетельствует об эффективности системы защиты здоровья новорождённых в стране.

«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорождённых», - подчеркнул глава государства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России смертность от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

