В Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил
Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Отмечается, что проверка начата по поручению президента Белоруссии, главнокомандующего ВС республики Александра Лукашенко под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.
«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в период проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения транспорта по некоторым дорогам общего пользования и участкам местности, пишет RT.
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