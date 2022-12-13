В Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

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Отмечается, что проверка начата по поручению президента Белоруссии, главнокомандующего ВС республики Александра Лукашенко под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в период проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения транспорта по некоторым дорогам общего пользования и участкам местности, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МинобороныВоеннослужащиеБелоруссия
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