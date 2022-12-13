В Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил

Отмечается, что проверка начата по поручению президента Белоруссии, главнокомандующего ВС республики Александра Лукашенко под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в период проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения транспорта по некоторым дорогам общего пользования и участкам местности, пишет RT.

