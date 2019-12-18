Бой с тенью. В Генштабе увидели подготовку НАТО к войне
Эксперты рассказали НСН, к чему готовится НАТО и чем ответит Россия.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. По его словам, об этом свидетельствуют сценарии, отрабатываемые на интенсивных учениях стран-участниц альянса. Об этом Герасимов заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств, пишет газета «Красная звезда». Глава Генштаба пояснил, что в доктринальных документах НАТО Россия находится в статусе противника. Помимо этого Герасимов напомнил, что на прошедшем саммите НАТО было объявлено об усилении «восточного фланга» и переброске соответствующих сил, в том числе к границам РФ. Он также рассказал об увеличении расходов на оборону стран-участников НАТО на 130 миллиардов долларов.
О том, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО и, используя Украину, ведет гибридную войну против альянса, 29 ноября заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. Комментируя это заявление в эфире НСН, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что руководство НАТО воюет с придуманными угрозами.
«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Северо-Атлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как "смерть мозга". У НАТО сейчас нет реальной повестки дня. Все угрозы, вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении, и НАТО не приспособлена своим статусом, характером, структурой для того, чтобы им противодействовать. НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям. Есть огромное количество тем, которые представляют угрозу человечеству и по которым сотрудничество должно быть глобальным», — считает сенатор.
Ранее китайское издание Sohu решило оценить шансы НАТО на захват Калининграда. Оценка была дана на основании доклада, который был подготовлен американскими аналитиками. Согласно документу, альянсу потребуется две недели, чтобы получить контроль над регионом.
Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН отметил добрые намерения Китая предупредить страны блока НАТО об опасности нападения на российский регион.
«Китай предупреждает: это очень опасная игра — напасть на Калининград и Калининградскую область. Попробуйте, мол, — это аукнется очень большой бедой. Самому Китаю эта тема не интересна. Если в чьих-то буйных головах, особенно в связи с приближающимся 75-летием Победы, мелькают какие-то реваншистские идеи, лучше их сразу забыть. Болтают те, кому платят за их интервью или «идеи». Захватить Калининградскую область невозможно — у нас там достаточные силы, чтобы никто и никогда не смог ее захватить», — заявил адмирал.
Между тем, в финансировании российской армии выявились дыры. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Шаманов раскритиковал правительство, которое, по его мнению, при формировании бюджета страны на 2020-2022 годы попросту игнорирует потребности российской армии. Об этом он заявил в ходе обсуждения проекта главного финансового документа страны.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в интервью НСН заявил, что с финансами в российской армии дела обстоят не так уж и радужно.
«У вооруженных сил есть уже задолженность по горюче-смазочным материалам перед поставщиками — около 20 млрд рублей. Что касается гражданских служащих Министерства обороны — там большие проблемы с установлением нормального уровня заработных плат, установлением и выплатой компенсаций и прочим. Обеспечение жильем военных — тоже под вопросом. В масштабе экономики России это небольшие траты. Мы на капитализацию банков, на санацию финансового сектора тратим гораздо больше денег. Но правительство, Минфин, в частности, не реагируют на заявки вооруженных сил и замечания комитета по обороне Госдумы. К сожалению», — отметил эксперт.
Виктор Мураховский также отметил, что заявка комитета по обороне ГД на 145 млрд рублей для российской армии «закроет» только самые острые проблемы финансирования военного блока.
В то же время президент Владимир Путин считает, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени. По его словам, Россия имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».
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