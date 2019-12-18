Бой с тенью. В Генштабе увидели подготовку НАТО к войне

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. По его словам, об этом свидетельствуют сценарии, отрабатываемые на интенсивных учениях стран-участниц альянса. Об этом Герасимов заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств, пишет газета «Красная звезда». Глава Генштаба пояснил, что в доктринальных документах НАТО Россия находится в статусе противника. Помимо этого Герасимов напомнил, что на прошедшем саммите НАТО было объявлено об усилении «восточного фланга» и переброске соответствующих сил, в том числе к границам РФ. Он также рассказал об увеличении расходов на оборону стран-участников НАТО на 130 миллиардов долларов.

О том, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО и, используя Украину, ведет гибридную войну против альянса, 29 ноября заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. Комментируя это заявление в эфире НСН, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что руководство НАТО воюет с придуманными угрозами.

«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Северо-Атлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как "смерть мозга". У НАТО сейчас нет реальной повестки дня. Все угрозы, вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении, и НАТО не приспособлена своим статусом, характером, структурой для того, чтобы им противодействовать. НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям. Есть огромное количество тем, которые представляют угрозу человечеству и по которым сотрудничество должно быть глобальным», — считает сенатор.

Ранее китайское издание Sohu решило оценить шансы НАТО на захват Калининграда. Оценка была дана на основании доклада, который был подготовлен американскими аналитиками. Согласно документу, альянсу потребуется две недели, чтобы получить контроль над регионом.