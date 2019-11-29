Глаза без мозга. Косачев ответил британскому министру-русофобу
Глава комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН высказал мнение, что руководство НАТО воюет с придуманными угрозами.
Россия представляет реальную угрозу для НАТО, используя Украину, она ведет гибридную войну против альянса. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. Он призвал усилить взаимодействие разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады, чтобы «дать решительный отпор России».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН высказал мнение, что руководство НАТО воюет с придуманными угрозами.
«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Северо-Атлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как "смерть мозга". У НАТО сейчас нет реальной повестки дня. Все угрозы, вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении, и НАТО не приспособлена своим статусом, характером, структурой для того, чтобы им противодействовать. НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям. Есть огромное количество тем, которые представляют угрозу человечеству и по которым сотрудничество должно быть глобальным», - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что НАТО своим существованием делит безопасность на привилегированную – для своих членов – и остаточную – для всех остальных.
«Тем самым НАТО генерирует дополнительные проблемы и угрозы, мешая глобальному сотрудничеству по всем проблемам, которые я сейчас назвал. И не имея такой повестки дня, НАТО ее для себя придумывает. Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО. Ничего другого за этим заявлением министра обороны Великобритании я не усматриваю», - заключил Косачев.
Напомним, организация технического взаимодействия флотов AUSCANNZUKUS (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты), известная также как «Пять глаз», была создана в 1960 году. Она координирует информационно-техническое и разведывательное сотрудничество англоязычных стран.
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