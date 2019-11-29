Глаза без мозга. Косачев ответил британскому министру-русофобу

«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Северо-Атлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как "смерть мозга". У НАТО сейчас нет реальной повестки дня. Все угрозы, вызовы, которые возникли в последние годы и десятилетия, существуют в другом измерении, и НАТО не приспособлена своим статусом, характером, структурой для того, чтобы им противодействовать. НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям. Есть огромное количество тем, которые представляют угрозу человечеству и по которым сотрудничество должно быть глобальным», - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что НАТО своим существованием делит безопасность на привилегированную – для своих членов – и остаточную – для всех остальных.

«Тем самым НАТО генерирует дополнительные проблемы и угрозы, мешая глобальному сотрудничеству по всем проблемам, которые я сейчас назвал. И не имея такой повестки дня, НАТО ее для себя придумывает. Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО. Ничего другого за этим заявлением министра обороны Великобритании я не усматриваю», - заключил Косачев.

Напомним, организация технического взаимодействия флотов AUSCANNZUKUS (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты), известная также как «Пять глаз», была создана в 1960 году. Она координирует информационно-техническое и разведывательное сотрудничество англоязычных стран.

