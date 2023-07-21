На Украине заявили, что российские станции РЭБ являются целью номер один для ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы России намного мощнее украинской, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Восточной» группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого.

Средства РЭБ посадили дрон ВСУ на севере Крыма

По его словам, российские РЭБ представляют собой большую силу, а украинские нуждаются в улучшении и усилении. Отмечается, что Украина будет наращивать мощности. «Российские станции РЭБ – это цель №1», – указал Череватый.

Ранее офицер украинской армии заявил, что подразделения радиоэлектронной борьбы России эффективно противодействуют армии Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры