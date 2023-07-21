На Украине заявили, что российские станции РЭБ являются целью номер один для ВСУ
Система радиоэлектронной борьбы России намного мощнее украинской, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Восточной» группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого.
По его словам, российские РЭБ представляют собой большую силу, а украинские нуждаются в улучшении и усилении. Отмечается, что Украина будет наращивать мощности. «Российские станции РЭБ – это цель №1», – указал Череватый.
Ранее офицер украинской армии заявил, что подразделения радиоэлектронной борьбы России эффективно противодействуют армии Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru