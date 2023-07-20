Офицер украинской армии пожаловался на успехи военных РФ

Подразделения радиоэлектронной борьбы России эффективно противодействуют армии Украины, сообщил Yuriy Romanenko капитан украинских Вооруженных сил 72-й бригады Сергей Алымов.

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По его словам, у российской армии «такой РЭБ, что я по рации не слышу человека». «У них РЭБ очень, очень сильный», — отметил украинский офицер.

Ранее Рогов заявил о начале нового наступления ВСУ в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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