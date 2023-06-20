Средства РЭБ посадили дрон ВСУ на севере Крыма

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

СМИ: беспилотник-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

По его словам, инцидент произошел в ночь на 20 июня.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что армия Украины обстреляла поселок Озеряновка в ДНР, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей АксеновБеспилотникиВСУКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры