Средства РЭБ посадили дрон ВСУ на севере Крыма
20 июня 202309:46
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 20 июня.
Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что армия Украины обстреляла поселок Озеряновка в ДНР, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru