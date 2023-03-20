На Кубани разрешили хоронить бойцов ЧВК «Вагнер»

Отмечается, что Кубань оказывала помощь российским военным с самого начала специальной военной операции (СВО). В оперштабе подчеркнули роль региона в содействии и помощи участникам СВО и их семьям, в том числе и с захоронением погибших военных.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что власти города Горячий Ключ запретили хоронить «вагнеровцев»» на территории муниципалитета в станице Бакинской.

