Пригожин поблагодарил за поддержку похорон бойцов ЧВК «Вагнер»
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил журналистов и общественность, поддержавших похороны бойцов в станице Бакинская на территории. Заявление российского бизнесмена побликует его пресс-служба в Telegram-канале.
Накануне, по словам Пригожина, власти краснодарского города Горячий ключ запретили хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на территории муниципалитета в станице Бакинской.
«Спасибо всем тем, кто поддержал нас, и заставил администрацию Горячего ключа не препятствовать похоронам бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинская», – отметил предприниматель.
По его словам, чиновники не препятствовали траурной церемонии, потому что участники заставили их «спрятаться в своих кабинетах».
Ранее Евгений Пригожин объявил о похоронах погибших «музыкантов» в станице Бакинской утром 19 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru