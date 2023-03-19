Пригожин поблагодарил за поддержку похорон бойцов ЧВК «Вагнер»

Накануне, по словам Пригожина, власти краснодарского города Горячий ключ запретили хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на территории муниципалитета в станице Бакинской.

«Спасибо всем тем, кто поддержал нас, и заставил администрацию Горячего ключа не препятствовать похоронам бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинская», – отметил предприниматель.

По его словам, чиновники не препятствовали траурной церемонии, потому что участники заставили их «спрятаться в своих кабинетах».

Ранее Евгений Пригожин объявил о похоронах погибших «музыкантов» в станице Бакинской утром 19 марта.



