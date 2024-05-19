На Украине введут почасовые отключения электроэнергии

Графики почасового отключения электричества будут действовать с 18:00 до полуночи для всех потребителей. Мера не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры.

Ранее компания сообщала о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы. Причиной названы массовые повреждения в энергосистеме.

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в 2024 году энергосистеме страны был нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, передает «Радиоточка НСН».

