Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом

Бывший заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков российским городом.

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Дипломат заявила, что Москва допускает эскалацию «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

Нуланд призналась, что разрешила бы украинской армии атаковать российские базы, с которых «запускаются ракеты».

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов брать под контроль Харьков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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