Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом
Бывший заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков российским городом.
Дипломат заявила, что Москва допускает эскалацию «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».
Нуланд призналась, что разрешила бы украинской армии атаковать российские базы, с которых «запускаются ракеты».
По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов брать под контроль Харьков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru