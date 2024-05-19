Дипломат заявила, что Москва допускает эскалацию «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

Нуланд призналась, что разрешила бы украинской армии атаковать российские базы, с которых «запускаются ракеты».

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов брать под контроль Харьков, передает «Радиоточка НСН».

