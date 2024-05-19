В Москве и Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли

Министерство иностранных дел России ведет работу по оформлению документов для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Кабмин РФ разрешил беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн томатов до 31 мая

Цены в таких магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть туда можно будет только дипломатам с аккредитацией при МИД РФ.

После покупки планируется выдавать чек с указанием сведений о покупателе. В МИД отметил, что подобные магазины ошибочно считать возрождением советских «Березок», которые могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банки дружественных стран резко нарастили отказы в платежах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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