Рогов заявил о прорыве обороны ВСУ на пологовском участке в Запорожской области

По его словам, бои на пологовско-гуляйпольском участке активизировались. Российские войска прорвали оборону и продвинулась до 1,5 километра в сторону города Гуляйполе.

Рогов уточнил, что российские силы продвинулись на юго-восточном направлении со стороны Марфополя и Новоселовки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

