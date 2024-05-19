Рогов заявил о прорыве обороны ВСУ на пологовском участке в Запорожской области

Вооруженные силы РФ провали оборону украинской армии на пологовском участке в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, бои на пологовско-гуляйпольском участке активизировались. Российские войска прорвали оборону и продвинулась до 1,5 километра в сторону города Гуляйполе.

Рогов уточнил, что российские силы продвинулись на юго-восточном направлении со стороны Марфополя и Новоселовки.

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ФОТО: РИА Новости
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