При обстреле белгородского города Шебекино пострадали 11 человек

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Среди пострадавших - трое детей. Один из них получил осколочное ранение нижней конечности.

Восемь взрослых получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Белгорода.

В городе зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах, уточнил Гладков.

Ранее в Белгороде от падения осколков украинского беспилотника пострадала 11-летняя девочка. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская область

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