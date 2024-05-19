При обстреле белгородского города Шебекино пострадали 11 человек
В результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших - трое детей. Один из них получил осколочное ранение нижней конечности.
Восемь взрослых получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Белгорода.
В городе зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах, уточнил Гладков.
Ранее в Белгороде от падения осколков украинского беспилотника пострадала 11-летняя девочка. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru