Нападающий «Зенита» Кассьерра забил пять голов в матче с «Ахматом»

Петербургский «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча состоялась 19 мая в Грозном и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Все пять голов у петербургской команды забил колумбийский форвард Кассьерра. Он стал первым игроком РПЛ в XXI веке, который оформил пента-трик.

После победы в Грозном «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, сместив «Краснодар». Лидером чемпионата остается московское «Динамо».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пригрозил оставить игроков «Зенита» без бонусов за неудовлетворительные результаты по итогам чемпионата, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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