Евгений Пригожин объявил о похоронах боййцов ЧВК «Вагнер» в станице Бакинская

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил на похороны бойцов ЧВК «Вагнер» в станицу Бакинская в муниципальном образовании города Горячий ключ, несмотря на запрет церемонии со стороны городских властей.

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Похороны «музыкантов» состоятся в воскресенье, 19 марта, заявил Пригожин. Его аудиосообщение публикует пресс-служба в Telegram-канале в субботу, 18 марта.

«Администрация Горячего ключа запретила хранить бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинская. Завтра, в 10 утра, состоятся похороны наших бойцов. Всех желающих с ними проститься я приглашаю на кладбище в станицу Бакинская», – отметил Пригожин.

Также он предложил журналистам, желающим осветить траурный момент, участвовать в мероприятии.

Ранее похороны бойцов частной военной компании «Вагнер», погибших в результате удара США в Сирии, состоялись в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили казаки, поддерживающие связь с родными погибших.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВКЧВК "Вагнер"ПохороныЕвгений Пригожин

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