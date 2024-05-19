Театр Маяковского отменил спектакль с актрисой Светланой Немоляевой
Театр Маяковского объявил об отмене спектакля «Бешеные деньги» с участием народной артистки России Светланы Немоляевой, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурной площадки.
Причиной отмены постановки названо плохое самочувствие актрисы. Показ переносится на 1 июля. Купленные билеты действительны на новую дату.
По данным Telegram-канала «112», 87-летнюю Немоляеву экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус.
Ранее стало известно, что народный артист России Федор Добронравов отменил все выступления до 2025 года. СМИ утверждают, что причиной стала необходимость продолжительной реабилитации после операции на позвоночнике, сообщает «Радиоточка НСН».
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