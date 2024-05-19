Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с Россией

По словам политика, для начала Хельсинки может открыть один пограничный пункт.

«И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», - сказал Орло.

Законопроект предполагает выдворение просителей убежища на территорию России. Документ представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Финляндия начала вводить ограничения на границе с ноября 2023 года. Причиной стал неконтролируемый поток мигрантов из третьих стран, напоминает «Радиоточка НСН».

