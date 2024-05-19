Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с Россией
Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил в интервью радиостанции Yle Radio Suomi премьер-министр страны Петтери Орло.
По словам политика, для начала Хельсинки может открыть один пограничный пункт.
«И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», - сказал Орло.
Законопроект предполагает выдворение просителей убежища на территорию России. Документ представят на рассмотрение парламента на следующей неделе.
Финляндия начала вводить ограничения на границе с ноября 2023 года. Причиной стал неконтролируемый поток мигрантов из третьих стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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