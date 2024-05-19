«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу

В финале подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 3:1.

По результатам сезона «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Ставший вторым «Арсенал» завершил турнир с 89 очками.

«Горожане» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ) в четвертый раз подряд. Это шестая победа клуба в национальном чемпионате под руководством Хосепа Гвардиолы.

Ранее «Арсенал» уступил «Ливерпулю» в АПЛ из-за автогола. На 80-й минуте защитник «канониров» Якуб Кивер отправил мяч в собственные ворота, сообщает «Радиоточка НСН».

