Израильское ТВ: президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

Дипломатические источники в западных странах считают, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при жесткой посадке своего вертолета, сообщил израильский Channel 12.

Mehr: президент Ирана не пострадал при жесткой посадке вертолета

Более подробных комментариев со стороны своих источников телеканал не предоставил. При этом отмечается, что до сих пор нет ясности по поводу того, что случилось с пассажирами вертолета Раиси.

Официальные лица Израиля пока не комментировали инцидент с вертолетом президента Ирана.

Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение 19 мая в регионе Восточный Азербайджан из-за плохих погодных условий. По данным агентства Reuters, жизнь главы исламской республики находится «под угрозой», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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