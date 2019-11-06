Отец Шамсутдинова назвал причину расстрела им сослуживцев

Салим Шамсутдинов заявил, что над его сыном длительное время издевались другие военнослужащие, из-за чего в какой-то момент у него сдали нервы и он схватился за оружие.

Отец Шамсутдинова выразил надежду, что Рамиль получит минимальный срок – 15 лет лишения свободы, что, по словам родственника, позволит его сыну выйти из тюрьмы молодым, передает РБК.

Напомним, инцидент произошел в воинской части в Забайкальском крае, где Шамсутдинов во время смены караула застрелил шесть сослуживцев и двоих офицеров.

