Отец Шамсутдинова назвал причину расстрела им сослуживцев
Отец рядового Рамиля Шамсутдинова после встречи с сыном назвал причину, по которой его сын открыл огонь по сослуживцам и убил восемь человек.
Салим Шамсутдинов заявил, что над его сыном длительное время издевались другие военнослужащие, из-за чего в какой-то момент у него сдали нервы и он схватился за оружие.
Отец Шамсутдинова выразил надежду, что Рамиль получит минимальный срок – 15 лет лишения свободы, что, по словам родственника, позволит его сыну выйти из тюрьмы молодым, передает РБК.
Напомним, инцидент произошел в воинской части в Забайкальском крае, где Шамсутдинов во время смены караула застрелил шесть сослуживцев и двоих офицеров.
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