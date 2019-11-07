Адвокат Кадырова не исключил переквалификацию дела Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов рассказал в эфире НСН, почему решил взяться за это дело.
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, выразил желание защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Ранее Чапанов заявил, что Рамиль Шамсутдинов раскаивается в содеянном и дает правдивые показания. По словам солдата, он расстрелял сослуживцев из-за угрозы его «опустить». «Так и сказали, предупредили, что изнасилуют», — сказал Шамсутдинов. Кроме того, он добавил, что у него отбирали деньги и телефон.
Адвокат Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН опроверг информацию о том, что глава Чечни направил его на защиту российского военнослужащего.
«Да, я представляю Рамзана Кадырова во многих судебных инстанциях, однако Рамзан Ахматович не имеет никакого отношения к данному уголовному делу. Ни одного из адвокатов он никуда не посылал. Он, как и любой гражданин Российской Федерации сожалеет о произошедшем. То, что некоторые СМИ пишут, что якобы Кадыров направил своих адвокатов, это полная ложь. Я уже связывался с ними, должно выйти опровержение. Во-вторых, официального соглашения у меня нет. Все мнения высказываются мной как экспертом по уголовным делам. Я ознакомился с делом, вчера я общался с отцом этого юноши. Но пока у меня не будет соглашения, я не имею права вступать в это дело. Я предвижу, что следствие должно провести колоссальную работу и во всем разобраться», - отметил он.
Собеседник НСН не исключил переквалификацию дела, но добавил, что все выводы следует делать после ряда важных экспертиз.
«Наше мнение как экспертов, уже будут исходить из результатов многочисленных экспертиз, в частности, психолого-психиатрической на предмет наличия состояния аффекта. Мы думаем, что возможна переквалификация. Никто не говорит, что он избежит уголовного наказания. Он, естественно, будет осужден. Но квалификация, мы считаем, что будет другая. При этом я хочу заявить, что я скорблю и считаю, что это трагедия на всю Россию. Приоритет в освещении этого происшествия в СМИ нужно отдавать не этому военнослужащему, а родственникам погибших. Это мое личное мнение. Они сегодня в такой роли — потеряли близких людей. Какова причина и мотив — это уже совсем другое дело. По результатам экспертиз, может быть, ему удастся избежать пожизненного заключения, об этом еще рано говорить. Эксперты выскажутся, находился ли он в состоянии аффекта или нет», - уточнил он.
Адвокат обратил внимание на то, что парень, расстрелявший сослуживцев, не имел проблем с психикой до мобилизации. Юрист напомнил, что проблема дедовщины до сих пор существует в российских вооруженных силах.
«Я знаю, что такое дедовщина, я предполагаю, что если человек расстреливает восемь человек из автомата, это не просто так. Он из обыкновенной крестьянской семьи. Деревня в Тюменской области, глубинка. Семья живет на одну пенсию отца. Никаких гонораров, естественно, там нет. Отец рассказал, что сын говорил слишком сухо с ним последние дни, по всей видимости, что-то его беспокоило. Но психических отклонений до того как он был призван в армию, у него не было. А что произошло в армии? Вопрос дедовщины – это все в открытом доступе. Сколько случаев суицида, случаев, когда новобранцы стараются противостоять с оружием старослужащим. Такая проблема есть. Надо вот это искоренять. И большее внимание уделять родственникам погибших — это большая трагедия на всю Россию», - напомнил он.
Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, будто не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник ряда СМИ рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.
Саид-Магомед Чапанов представлял интересы Рамзана Кадырова в 2015 году в суде Сахалинской области по делу о книге «Мольба к Богу», которая была признана экстремистской. Позже это решение было отменено.
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