Адвокат Кадырова не исключил переквалификацию дела Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, выразил желание защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Ранее Чапанов заявил, что Рамиль Шамсутдинов раскаивается в содеянном и дает правдивые показания. По словам солдата, он расстрелял сослуживцев из-за угрозы его «опустить». «Так и сказали, предупредили, что изнасилуют», — сказал Шамсутдинов. Кроме того, он добавил, что у него отбирали деньги и телефон.

Адвокат Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН опроверг информацию о том, что глава Чечни направил его на защиту российского военнослужащего.

«Да, я представляю Рамзана Кадырова во многих судебных инстанциях, однако Рамзан Ахматович не имеет никакого отношения к данному уголовному делу. Ни одного из адвокатов он никуда не посылал. Он, как и любой гражданин Российской Федерации сожалеет о произошедшем. То, что некоторые СМИ пишут, что якобы Кадыров направил своих адвокатов, это полная ложь. Я уже связывался с ними, должно выйти опровержение. Во-вторых, официального соглашения у меня нет. Все мнения высказываются мной как экспертом по уголовным делам. Я ознакомился с делом, вчера я общался с отцом этого юноши. Но пока у меня не будет соглашения, я не имею права вступать в это дело. Я предвижу, что следствие должно провести колоссальную работу и во всем разобраться», - отметил он.