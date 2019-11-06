Слова Шамсутдинова об угрозе изнасилования подвергли сомнению

В интервью Ura.ru Яневский заявил, что солдат будет выгораживать себя любыми способами, а его показания будут проверены следователями. Собеседник издания предположил, что у Шамсутдинова, скорее всего, был личный конфликт с кем-то из офицеров или сослуживцев.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на показания Шамсутдинова, что тот открыл огонь по другим военнослужащим из-за того, что те якобы угрожали «опустить» его.

25 октября срочник застрелил в воинской части в Забайкальском крае шестерых сослуживцев и двух офицеров, еще двое военнослужащих пострадали.

