Главу «Комитета солдатских матерей» отстранили из-за Шамсутдинова

Председатель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская лишилась своего поста после заявлений о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова.

По словам заместителя председателя правления организации, такое решение было принято 2 ноября на отчетно-выборной конференции. Он также заявил, что теперь Салиховская не в праве делать заявления и подписывать документы от имени организации без согласования правления, пишет Интерфакс.

Ранее Флера Салиховская в беседе с НСН подтвердила, что дедовщина в современной армии есть. Однако, по ее словам, она связана не с физическим насилием.

«Неуставные отношения еще не ушли. Они просто поменяли свой образ. Сейчас неуставные отношения между контрактниками и срочниками. Контрактники, используя свое положение, начинают вымогать деньги. Это в первую очередь причина того, что складывается нездоровая обстановка. А так, в основном, можно сказать 99% офицеров – нормальные люди, которые всегда придут на помощь, если к нему обратился солдат. Другое дело, когда все это прячется», - объяснила она.

