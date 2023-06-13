Мобилизованных преступников предложили освобождать от наказания
В Госдуму внесли проект базового закона об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в спецоперации.
В частности, законопроект предлагает освобождать от наказания мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Согласно документу, такое может быть возможно после награждения или увольнения со службы.
Накануне комитет Государственной Думы РФ по обороне одобрил в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации.
Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru