Мобилизованных преступников предложили освобождать от наказания

В частности, законопроект предлагает освобождать от наказания мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Согласно документу, такое может быть возможно после награждения или увольнения со службы.

Накануне комитет Государственной Думы РФ по обороне одобрил в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации.

Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает RT.

